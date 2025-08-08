トヨタ自動車はトランプ関税の影響で、1年間で営業利益が1兆4000億円減るとの見通しを示しました。トヨタは今年4月から6月までの決算を発表し、アメリカが日本の自動車や自動車部品にかける関税率が27.5％になった影響で、営業利益が4500億円押し下げられたと明らかにしました。さらに、来年3月までの1年間の業績予想として、営業利益が1兆4000億円減るとの見通しを示しています。トヨタは今月から関税率が15％に下がるという前提