東京都心と多摩地域を結ぶ京王線の電車がきのう、倒れた木に衝突しました。けが人はいませんでしたが、京王線は7時間にわたり運転を見合わせ、およそ13万人に影響が出ました。きのう正午すぎ、東京・調布市の京王線つつじヶ丘と仙川の間で沿線の木が線路上に倒れ、新宿行き特急電車が衝突して、先頭車両のガラスにひびが入りました。この影響で、京王線と京王相模原線が一部区間で運転を見合わせ、木の撤去作業が完了した午後7時25