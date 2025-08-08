気象台は、午前4時8分に、洪水警報を輪島市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・輪島市に発表 8日04:08時点石川県では、8日夕方まで土砂災害に警戒してください。能登では、8日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量20mm■輪島市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量