大雨の影響で、県内では午前4時半時点で、約470戸が停電してます。 九州電力送配電によりますと、停電しているのは、霧島市で約390戸、姶良市で約70戸、曽於市で10戸未満です。 復旧の予定は未定です。 なお、県内では霧島市を中心に、午前4時過ぎに、一時、4200戸あまりが停電しました。 ・ ・ ・