◆米大リーグドジャース３―５カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）圧巻の３者連続三振で締め、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が力強く右拳を握った。１点リードの４回２死。カウント２―２からカージナルスの５番ウィンを外角低めのスライダーで泳がせた。今季８度目の登板で、予定通りに復帰後最長の４回、最多の５４球を投げ切った。２安打１失点、８奪三振も復帰後最多の快投。