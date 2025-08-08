大雨による土砂災害や河川の氾濫のおそれがあるとして、五城目町は8日午前2時半すぎ、一部地域に大雨警戒レベル4にあたる避難指示を出しました。対象は内川地区の164世帯335人と、富津内地区の173世帯406人です。五城目町では、避難所として開設しています。午前9時現在、開設されている避難所は富津内地区公民館です。