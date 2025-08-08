天皇杯の準々決勝以降の組み合わせ抽選会が7日、都内で行われ、前回覇者の神戸はJ1以外で唯一勝ち上がったJ3相模原との対戦が決まった。クラブ史上初の8強入りを果たした町田は鹿島と激突。4回戦の東京V―名古屋戦（13日、味スタ）の勝者が広島、21年度以来の頂点を目指す浦和はFC東京と対戦する。元日本代表DFの中沢佑二氏がゲストドロワーを務め「鹿島と町田が決まった瞬間に会場の空気感がざわついた。リーグ戦でも上位を争