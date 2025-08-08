7日に左手の「左MP関節尺側側副じん帯修復術」を受け無事終了したことが発表されたDeNA・牧秀悟内野手（27）が、シーズン終盤の戦列復帰を目指す可能性が浮上した。牧は7月31日のヤクルト戦の守備で同箇所を痛めた。だが、当日は4打数3安打3打点、1本塁打と大暴れした。手術箇所が打撃に与える影響は少ないが、球団は「完全復帰」を目指し慎重にリハビリを進めて行く方針だ。現在チームは牧不在ながら、「全員キャプテン」の