DeNAに新加入した藤浪晋太郎投手（31）の次回登板が、改めて2軍戦になる可能性が浮上した。右腕はチーム加入後3度目の先発となる6日のイースタン・リーグ巨人戦（横須賀）で4回途中、5失点、7四死球と乱調。1軍昇格への最終テストの意味合いもある登板だったが、制球力を含め「修正」が必要なチェックポイントが複数あることから、首脳陣が「DeNA1軍初先発」の道筋に慎重になっている模様だ。