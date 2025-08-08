【モデルプレス＝2025/08/08】女優の浜辺美波が、総合ヘアケアブランド「ジュレーム」の新ミューズに就任。8月21日より、新CM「記憶のジュレーム」篇が全国で放映される。この度、撮影の様子とインタビューが公開された。【写真】浜辺美波ら、新人時代の写真公開◆浜辺美波、白いワンピースに身を包み新CM撮影同ブランドは今回、新「ジュレーム」の誕生に伴って、透明感あふれる可憐な存在感と芯の強さを感じるまっすぐな眼差しで