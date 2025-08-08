９人組グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」が４月にリリースしたシングル「ＧｏｉｎＢｌｉｎｄ（月狼）」が、日本レコード協会が８日に公表する７月度ゴールドディスク認定で総出荷枚数１００万枚を突破し、自身初のミリオン認定を獲得した。９人はこのほど、スポーツ報知の取材に応じ、念願のミリオンアーティストになった喜びを語った。（宮路美穂）―ミリオン認定おめでとうございます。皆さんはかねて、ミリオン達成