息子が不登校になったとき、筆者は暗いトンネルの中に放り出されたような気持ちになりました。子どもへの対応や将来への不安……でも、そんな手探りの状態の中でも、息子は少しずつ成長していたようです。 不登校 私の息子は、小学校3年生の2学期から卒業まで、学校へ行くことができませんでした。原因はいじめ。学校・教育委員会・加害者児童の保護者……さまざまな方面との話し合いを重ねたものの、事態は改善されず、息子は