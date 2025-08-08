◆米大リーグドジャース３―５カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・カージナルス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、メジャー通算１０００安打を、１０戦４８打席ぶりとなる３９号２ランで決めた。投げては、今季８度目の登板で復帰後最長４回２安打１失点８奪三振の快投。地元の岩手から観戦に訪れた、父・徹さん