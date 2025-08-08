歌手・氷川きよしの新曲「白睡蓮」（９月３日リリース）のミュージックビデオ（ＭＶ）が８日午後８時、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開される。曲の世界観を投影した映像美で、余計な装飾はせずにシンプルな演出で表現。「純粋」「潔白」という花言葉にあるように、タイトルの世界を浮かび上がらせている。曲は松本隆氏が作詞し、ＧＬＡＹのＴＡＫＵＲＯが作曲、亀田誠治氏が編曲している。氷川は「大切な人を想（おも）