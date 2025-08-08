吉田修一『国宝 上 青春篇』が、週間3.9万部を売り上げ、8月8日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」で1位を獲得。これで通算6度目の週間文庫ランキング1位となった。さらに、同氏『国宝 下 花道篇』も週間3.4万部を売り上げ同ランキング2位にランクイン。最新「オリコン週間文庫ランキング」において、シリーズ2作品が1位・2位を独占した【※】。【写真】珍しい2ショット!?ジャケット姿でビシッと登場した吉沢亮＆井口理