氷川きよしの新曲「白睡蓮」のミュージックビデオが、きょう8日午後8時より氷川きよし＋KIINA.公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。【写真】豪華な制作陣！作曲を担当したGLAY・TAKURO同曲は、作詞を松本隆、作曲をGLAYのTAKURO、プロデュースと編曲を亀田誠治が手がけたバラードで、喪失と再会、そして“来世”への希望をテーマにした繊細で情緒豊かな作品。「来世で会おうね」「来世ははぐれないでね」といった印