気象台は、午前3時48分に、洪水警報を大崎町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】鹿児島県・大崎町に発表 8日03:48時点薩摩、大隅地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿児島市□大雨警報・土砂災害9日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間8日明け方□洪水警報8日昼過ぎにかけて警戒■鹿屋市□大雨