気象台は、午前3時45分に、洪水警報を小林市、えびの市、高原町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮崎県・小林市、えびの市、高原町に発表 8日03:45時点南部平野部、南部山沿いでは、8日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■都城市□大雨警報・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水8日昼前にかけて警戒1時間最大雨量60mmピーク時間8日明け方