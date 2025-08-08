ソニーグループは、2025年度第1四半期（2025年4月〜6月）連結業績を発表。売上高は前年同期比2.2%増の2兆6216億円、営業利益は同36.5%増の3399億円、税引前利益が同24.3%増の3566億円、当期純利益が同23.3%増の2590億円と増収増益の結果となった。ソニーグループ 2025年度第1四半期（2025年4月〜6月）の連結業績ソニーグループ 執行役 CFOの陶 琳（タオ・リン）氏は、「売上高、営業利益ともに、第1四半期実績としては過去最高を更