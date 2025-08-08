FC東京のパリ五輪代表DF木村誠二（23）が7日、ベルギー1部ウェステルローへの完全移籍を前提とした手続きと準備のため、成田空港から渡欧した。8日のメディカル検査を経て正式発表される見込み。FC東京アカデミー出身で20年にトップ昇格後は京都、相模原、山形とJ2クラブで武者修行を積んだ。昨季はJ1の鳥栖で主力に定着し、パリ五輪にも出場した。木村は「やっと踏み出せたので、本当に楽しみ。いろんな人たちの思いも背負っ