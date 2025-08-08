【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■新番組『山里亮太の愛情ナレーション』TVerで配信スタート！ 8月7日から、テレビ朝日系「バラバラマンスリー」枠にて3週にわたって放送される『山里亮太の愛情ナレーション』。TVerでは放送終了後から順次、配信開始となる。 『山里亮太の愛情ナレーション』は、まだ何にも染まっていない令和の若手タレントたちが“テレビの定番ロケ”である街ブラに