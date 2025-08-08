アメリカ・メジャーリーグは6日、レギュラーシーズンの公式戦で史上初めて女性が審判を務めると発表しました。メジャーリーグは6日、ジョージア州・アトランタで9日と10日に行われるブレーブス対マーリンズ戦で、女性審判のジェン・パウォルさんが審判団に入ることを発表しました。女性がレギュラーシーズンの公式戦で審判を務めるのは、史上初めてとなります。パウォルさんは、9日に塁審を担当した後、10日には球審を務める予定で