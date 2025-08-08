気象台は、午前3時20分に、大雨警報（土砂災害）を黒部市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・黒部市に発表 8日03:20時点富山県では、8日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雨警報・土砂災害8日昼前にかけて警戒■魚津市□大雨警報・土砂災害8日昼前にかけて警戒■滑川市□大雨警報・土砂災害8日昼前にかけて警戒■黒部市□大雨警報【発表】・土砂災害8日