8日未明、鹿児島県の薩摩地方で活発な雨雲が連なる「線状降水帯」が発生しました。気象庁は、災害の危険度が急激に高まっているとして、緊急の情報を出し厳重な警戒を呼びかけています。前線や湿った空気の影響で九州南部は、大気の状態が非常に不安定になっていて、8日未明、鹿児島県の薩摩地方では発達した積乱雲が連なる「線状降水帯」が発生しました。この時間も九州南部には活発な雨雲がかかり続けていて、非常に激しい雨が降