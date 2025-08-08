気象台は、午前3時8分に、大雨警報（土砂災害）を小林市、えびの市、高原町に発表しました。また洪水警報を三股町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・小林市、えびの市、高原町に発表 8日03:08時点南部平野部、南部山沿いでは、8日昼前まで土砂災害に、8日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■都城市□大雨警報・土砂災害8日昼前にかけて警戒・浸水8日朝