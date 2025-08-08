ブラジル政府は6日、アメリカのトランプ政権がブラジルに課した50％の関税をめぐり、WTO＝世界貿易機関に協議を要請したと発表しました。トランプ政権の関税政策をめぐり、ブラジル外務省は6日、「WTO＝世界貿易機関の紛争解決制度に基づき、アメリカとの協議を要請した」と発表しました。その中では、「幅広いブラジル製品に最大50％の関税が課される可能性がある」として「アメリカはWTOの枠組みにおける中核的な約束に露骨に違