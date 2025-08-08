気象台は、午前2時53分に、洪水警報を長岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・長岡市に発表 8日02:53時点下越、中越、佐渡では、土砂災害に警戒してください。下越、中越では、低い土地の浸水に警戒してください。中越では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒■長岡市□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒・浸水8