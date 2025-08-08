ビジャレアルは7日、ガーナ代表MFトーマス・パルティの完全移籍加入を発表した。トーマスは2024−25シーズン限りでアーセナルとの契約が満了を迎え、退団が決まっていたため、移籍金の発生しないフリートランスファーでの加入となる。契約期間は2025−26シーズン終了時までにあたる2026年6月30日までだと伝えられた。現地時間の8日より、チームに合流予定となっている。トーマスは1993年6月13日生まれの現在32歳。アトレティ