フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』は4日、2025年の女子バロンドール候補者30名を発表。昨年まで2年連続でノミネートされていたなでしこジャパン（日本女子代表）MF長谷川唯は、今年は落選となった。バロンドールとは、世界中のジャーナリストによる投票で決定される世界年間最優秀選手賞のこと。1956年に『フランス・フットボール』によって創設された。2010年にはFIFAとのパートナーシップにより、名称を“