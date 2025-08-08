午前２時３０分現在鹿児島市、日置市、出水市、伊佐市、薩摩川内市、霧島市、姶良市、さつま町、湧水町、曽於市、鹿屋市、垂水市に警戒レベル４相当の土砂災害警戒情報が発表されています。 大雨により土砂災害の危険度が高まっています。崖や川の近くなど土砂災害の発生するおそれのある地域の人は、早めの避難を心がけてください。 大雨洪水警報が鹿児島市、日置市、いちき串木野市、出水市、伊佐市、薩摩川内市、霧島市、姶良