日本時間の２時過ぎに発表になった米３０年債入札の結果を受けて、米国債利回りは上昇の反応を見せている。応札倍率は前回を下回り、最高落札利回りは発行日前利回り（ＷＩ）を大きく上回った。 ただ、それに対するドル円の反応は限定的で１４７円台半ばでの推移を継続している。 ＊米３０年債入札結果 最高落札利回り4.813％（WI：4.792％） 応札倍率2.27倍（前回：2.38倍） MINKABU PRESS編集部野沢