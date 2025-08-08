NY株式7日（NY時間13:25）（日本時間02:25） ダウ平均43843.94（-349.18-0.79%） ナスダック21195.10（+25.68+0.12%） CME日経平均先物41095（大証終比：+95+0.23%） 欧州株式7日終値 英FT100 9100.77（-63.54-0.69%） 独DAX 24192.50（+268.14+1.12%） 仏CAC40 7709.32（+74.29+0.97%） 米国債利回り 2年債 3.732（+0.018） 10年債 4.248（+0.022） 30年債 4.823（+0