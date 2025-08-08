気象台は、午前2時33分に、洪水警報を出水市、伊佐市、湧水町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】鹿児島県・出水市、伊佐市、湧水町に発表 8日02:33時点薩摩、大隅地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鹿児島市□大雨警報・土砂災害9日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間8日未明□洪水警報8日昼前