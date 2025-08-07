シントトロイデンは7日、アンデルレヒトからFW後藤啓介が期限付き移籍加入することを発表した。後藤は2024年1月、ジュビロ磐田からの期限付き移籍でアンデルレヒトに加入。1年目はセカンドチームを主戦場とし同年末には完全移籍で保有権を移すと、今年1月にトップチームデビューを果たし、昨季はリーグ戦7試合2得点(プレーオフ含む)、UEFAヨーロッパリーグ(EL)2試合1ゴールの実績を残した。また、U-20日本代表にも選出されて