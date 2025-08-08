¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½5¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯8·î6Æü¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê(31)¤ÎÉã¡¦Å°¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÃæ³ØÀ¸¤Î¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Ö¶â¥±ºê¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡×¡Ê´ä¼ê¡Ë¤¬±ü½£»ÔÍ§¹¥ÅÔ»ÔÄù·ëµ­Ç°ÆüÊÆÌîµå¿ÆÁ±¸òÎ®¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò°ìÀ¸¤ÎÊõ¤ÈÎÏ¤Ë¡½¡½¡£Å°¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Ë´ÑÀïµ­¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ìø¸¶Ä¾Ç·¡ËæÆÊ¿¤Î¤¤¤¤Åêµå¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Î¾Êý¤È