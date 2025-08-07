スポーツ用品販売のアルペンは、8月7日から8月13日の7日間、全国のスポーツデポ・アルペン・Alpen TOKYO・Alpen FUKUOKA・Alpen NAGOYAにおいて、ナイキ ボメロプラスの先行販売を実施する。一般発売の8月14日に先駆けて、ボメロプラスをいち早く手に取ってもらえるチャンスとなる。「ナイキ ボメロプラス」とは、ナイキが誇るクッショニングシューズ「ボメロ」の上位モデルである、ボメロプラスはZoomXフォームをミッドソール全体