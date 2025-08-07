「日の長さを感じるカレンダー」デザインフィルは、デザインを通じて生活を楽しくするインスピレーションを提供し、人々のコミュニケーションを豊かにするデザインカンパニー。今回、同社が展開するプロダクトブランド「ミドリ」から、2026年版カレンダーを、8月7日に発売する。「ミドリ」では、シンプルで予定の管理がしやすいカレンダーからインテリアになじむデザイン性の高いカレンダーまで、豊富なラインアップを用意している