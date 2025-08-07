冷蔵庫を快適に使うためのグッズとして、KOKUBO（小久保工業所）は「スマート炭番 冷蔵庫用脱臭剤 200g」「炭番 冷凍室脱臭剤 120g」を、紀陽除虫菊は「給水タンクの守り ペンギン」を発売する。「スマート炭番 冷蔵庫用脱臭剤 200g」「炭番」は、備長炭・活性炭を成分にとり入れた冷蔵庫用脱臭剤のシリーズ。「スマート炭番 冷蔵庫用脱臭剤 200g」は、同社比で脱臭速度が2倍にアップ。効率的に脱臭する。グレーを基調にした落ち着