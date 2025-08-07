ゴディバ ジャパンは、世代を超えて愛される物語を生み出し続ける4人の創作集団CLAMPとコラボレーションすることを決定した。10月1日から、描き下ろしアートをまとった、特別なチョコレートコレクションを期間限定販売する。1926年に誕生したベルキー王室ご用達ブランドのゴディバと、世代を超えて支持されるCLAMPとの初のコラボレーションが実現する。時代を切り開く勇気と愛を持ったCLAMP作品の主人公たちの姿は、ゴディバのブラ