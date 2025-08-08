¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Öºú¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÍÈ¤²¡× ¡Ö¥Ê¥¹¤ÎÇßÏÂ¤¨¡× ¡Ö¥«¥Ü¥Á¥ã¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¤ß¤½½Á¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£ ¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÍÈ¤²Êª¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë´ÊÃ±¤ÊÉûºÚ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤ß¤½½Á¤ÈÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ì¤ë¸¥Î©¤Ç¤¹¡£¡Ú¼çºÚ¡Ûºú¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÍÈ¤² ¥ª¥é¥ó¥À¹ñ´ú¤Î3¿§¤¬Í³Íè¤Î°á¤¬¤­¤ì¤¤¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë³Ú¤·¤¤ÍÈ¤²Êª¤Ç¤¹¡£ ©E¥ì¥·¥Ô Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬ ¥«¥í¥ê¡¼¡§265Kcal ¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý