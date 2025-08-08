NY³ô¼°7Æü¡ÊNY»þ´Ö11:53¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:53¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ43894.93¡Ê-298.19-0.67%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯21257.35¡Ê+87.93+0.42%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª41120¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+120+0.29%¡Ë ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¡¢£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÏÇã¤ï¤ì¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡ãAAPL¡ä¤ä£Á£Í£Ä¡ãAMD¡ä¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Î¾å¤²¤¬ÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£