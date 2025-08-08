µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°0»þ56Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤ò»§ËàÀîÆâ»Ô¡¢°Ëº´»Ô¡¢¤µ¤Ä¤ÞÄ®¡¢Í¯¿åÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡Û¼¯»ùÅç¸©¡¦»§ËàÀîÆâ»Ô¡¢°Ëº´»Ô¡¢¤µ¤Ä¤ÞÄ®¡¢Í¯¿åÄ®¤ËÈ¯É½ 8Æü00:56»þÅÀ»§Ëà¡¢Âç¶ùÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢8ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£¼¯»ùÅç»Ô¢¢Âç±«·ÙÊó¡¦ÅÚº½ºÒ³²8ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¡¦¿»¿å1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ50mm¥Ô¡¼¥¯»þ