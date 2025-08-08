µÜºê¸©¤Èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢8Æü¸áÁ°0»þ40Ê¬¤Ë¡¢ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤òÅÔ¾ë»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ã³µ¶·¡ä¹ß¤êÂ³¤¯Âç±«¤Î¤¿¤á¡¢ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°èÅù¤Ç¤ÏÌ¿¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤ÖÅÚº½ºÒ³²¤¬¤¤¤ÄÈ¯À¸¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¡ã¤È¤ë¤Ù¤­Á¼ÃÖ¡äÈòÆñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£´ÁêÅö¾ðÊó¡ÎÅÚº½ºÒ³²¡Ï¡Û¡£³³¤Î¶á¤¯¤äÃ«¤Î½Ð¸ý¤Ê¤ÉÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°èÅù¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤«¤éÈ¯Îá¤µ¤ì¤ëÈòÆñ»Ø¼¨¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ËÎ±°Õ¤·¡¢¾¯