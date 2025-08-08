µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°0»þ30Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤òÃÕÆâ»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¤ËÈ¯É½ 8Æü00:30»þÅÀ½¡Ã«ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢8ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£ÃÕÆâ»Ô¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¡¦ÅÚº½ºÒ³²8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¡¦¿»¿å1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ30mm