¤Ä¤¯¤·¤¢¤­¤Ò¤È¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢·à¾ìÈÇ¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë·à¾ì¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Âè1Éô¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ ÌÜ³Ð¤á¤ë¿ÀÈë¡Ù¸ø³«¤Ï2026Ç¯¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ü¥ó¥É¥ë¥É¡¢»Ø´ø¼Ô»÷¹ç¤¤¤¹¤®¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸¶ºî¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2200ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢ËÜÆüºÇ¿·´©¤È¤Ê¤ëÂè14´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù¡£2017Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¡¢2020Ç¯¤Ë·à¾ìÈÇ¡Ø¿¼¤­º²¤ÎóÕÌÀ¡Ù¡¢2022