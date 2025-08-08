Ì¾ºî»ùÆ¸Ê¸³Ø¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¦¤È¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡×¤ò¥Û¥é¡¼±Ç²è²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ù(¸¶Âê:PETER PAN¡ÇS NEVERLAND NIGHTMARE)¤¬¡¢11·î£·Æü(¶â)¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢°ÇÍî¤Á¤·¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤òÉÁ¤¯¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¥Û¥é¡¼¡£¥Û¥é¡¼±Ç²èÈÇ¡È¥×¡¼¤µ¤ó¡É¤ò»Ï¤á¡¢»ùÆ¸¾®Àâ¤ò¥Û¥é¡¼±Ç²è²½¤¹¤ë¡È¥×¡¼¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡É¤Î°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥×¡¼2 ¤¢¤¯¤Þ¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¤È¤¸¤ã¤¢¤¯¤Ê¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¡Ù¤Ç¼ç±é¤ÈÀ½ºî¤ò