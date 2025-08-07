キリンホールディングスのヘルスサイエンス研究所は、キリンの独自素材「乳酸菌L.ラクティス プラズマ」（以下、プラズマ乳酸菌）を用いた高温条件下での細胞試験を実施し、プラズマ乳酸菌によって高温条件下における免疫細胞pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）の働きの鈍化（pDC活性化指標の低下）が抑制されることを新たに確認した。一般的な乳酸菌は、NK細胞など一部の免疫細胞のみを活性化させるが、プラズマ乳酸菌は、これら