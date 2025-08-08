¡ÚAmazon¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯TV¡ÖVIERA¡×¥»ー¥ë¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§8·î8Æü0»þ～8·î21Æü23»þ59Ê¬ ¡ÖVIERA TH-55LW1L¡× Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎTV¡ÖVIERA¡×¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï8·î21Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ ´ü´ÖÃæ¡¢ÊÉ³Ý¤±¤Ç¤­¤ë¡Ö4KÌµÀþÅÁÁ÷¡×ÂÐ±þ¤Î55·¿Í­µ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¡ÖVIERA TH-55LW1L¡×¤ä¡¢¡ÖFire TV¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿65·¿4KÍ­µ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¡ÖVIERA Z65Z90A¡×¡Ê2024