¹¿¿å·ÙÊó¤¬¡¢¼¯²°»Ô¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç»Ô¡¢ÆüÃÖ»Ô¡¢Á¾±÷»Ô¡¢Ì¸Åç»Ô¡¢¤¤¤Á¤­¶úÌÚÌî»Ô¡¢»ÖÉÛ»Ö»Ô¡¢°¨ÎÉ»Ô¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Âç±«¹¿¿å·ÙÊó¤Ï¡¢·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡£ ¼¯²°»Ô¡¢¿â¿å»Ô¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Âç±«·ÙÊó¤Ï¡¢·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡£ ¡¦ ¡¦ ¡¦