¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï7Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖUAE¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë¤âÍ­ÎÏ¤Ê¸õÊä¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ÄÇ½À­¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤¬É¬Í×¤Ê¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¸ò¤¨¤¿»°¼Ô²ñÃÌ¤Î¼Â¸½¤Ï¡¢°ÍÁ³¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£